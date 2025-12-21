Tariffe idriche Mottola FI | Aumenti insostenibili serve subito un confronto con i territori

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto allo scenario delineato nello schema regolatorio 2024–2029 del Servizio Idrico Integrato, gestito da Alto Calore Servizi S.p.A., che prevede un incremento delle tariffe fino al 60% entro il 2028 e oltre il 70% entro il 2029. Un aumento insostenibile che colpirebbe direttamente le famiglie, le attività economiche e gli enti locali, mettendo ulteriormente sotto pressione bilanci comunali e tessuto produttivo del territorio”. Così Gianmarco Mottola vice coordinatore di Forza Italia del Medio Calore. “Come Forza Italia riteniamo inaccettabile che inefficienze strutturali e scelte gestionali ricadano sui cittadini attraverso rincari così pesanti di un servizio essenziale come l’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

