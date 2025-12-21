Taric anche Campi Bisenzio si oppone | Aumenti del 30% in bolletta questa non è la strada giusta

Taric, anche Campi Bisenzio, si oppone agli aumenti delle tariffe energetiche, evidenziando un incremento del 30% in bolletta. Nelle ultime settimane, diversi comitati nei comuni fiorentini sono stati costituiti per contestare questa nuova tariffa corrispettiva. La questione ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e associazioni, che chiedono un confronto e soluzioni più eque. È importante ascoltare le diverse voci per trovare un equilibrio tra esigenze economiche e sostenibilità.

Sconti e agevolazioni sulla Taric. Domande entro il 30 settembre - C’è tempo fino al prossimo 30 settembre, a Campi Bisenzio, per richiedere le agevolazioni relative alla Taric, la Tariffa corrispettiva sui rifiuti. lanazione.it

L’obiettivo del nuovo organismo di coordinamento che riunisce i comitati “No Taric” attivi nei comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Figline Valdarno, Carmignano e i Comuni del Mugello è quello di contrastare l’attuale sistema di tari - facebook.com facebook

BAGNO A RIPOLI - Cittadini contro il passaggio alla Taric, si forma comitato intercomunale: c’è anche Bagno a Ripoli. Al suo interno anche rappresentanti di Signa, Lastra a Signa, Carmignano, Campi Bisenzio, Figline Valdarno. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.