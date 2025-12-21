Taric anche Campi Bisenzio si oppone | Aumenti del 30% in bolletta questa non è la strada giusta
Taric, anche Campi Bisenzio, si oppone agli aumenti delle tariffe energetiche, evidenziando un incremento del 30% in bolletta. Nelle ultime settimane, diversi comitati nei comuni fiorentini sono stati costituiti per contestare questa nuova tariffa corrispettiva. La questione ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e associazioni, che chiedono un confronto e soluzioni più eque. È importante ascoltare le diverse voci per trovare un equilibrio tra esigenze economiche e sostenibilità.
Continua le proteste sulla Taric. Nelle ultime settimane, nei vari comuni fiorentini, stanno nascendo diversi comitati con l'obiettivo di opporsi alla nuova tariffa corrispettiva. Dal primo gennaio 2025 anche a Campi Bisenzio è entrata in vigore la Taric. A un anno dall’adozione del regolamento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
