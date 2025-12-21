Taric anche Campi Bisenzio si oppone | Aumenti del 30% in bolletta questa non è la strada giusta

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taric, anche Campi Bisenzio, si oppone agli aumenti delle tariffe energetiche, evidenziando un incremento del 30% in bolletta. Nelle ultime settimane, diversi comitati nei comuni fiorentini sono stati costituiti per contestare questa nuova tariffa corrispettiva. La questione ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e associazioni, che chiedono un confronto e soluzioni più eque. È importante ascoltare le diverse voci per trovare un equilibrio tra esigenze economiche e sostenibilità.

Continua le proteste sulla Taric. Nelle ultime settimane, nei vari comuni fiorentini, stanno nascendo diversi comitati con l'obiettivo di opporsi alla nuova tariffa corrispettiva. Dal primo gennaio 2025 anche a Campi Bisenzio è entrata in vigore la Taric. A un anno dall’adozione del regolamento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

taric anche campi bisenzio si oppone aumenti del 30 in bolletta questa non 232 la strada giusta

© Firenzetoday.it - Taric, anche Campi Bisenzio si oppone: "Aumenti del 30% in bolletta, questa non è la strada giusta"

Leggi anche: A Signa nasce il comitato contro Taric e Multiutility: "Rischio di aumenti in bolletta e abbandono rifiuti, serve un referendum"

Leggi anche: 30 ’N Piana, foto e classifica della corsa di Campi Bisenzio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Taric, anche Campi Bisenzio si oppone: Aumenti del 30% in bolletta, questa non è la strada giusta.

taric campi bisenzio opponeNo Taric, i comitati adesso sono riuniti in un coordinamento: “Una tariffa iniqua” - Si è costituito ufficialmente nella giornata di ieri la cosiddetta "Unione cittadini no Taric", ovvero il coordinamento dei comitati di ... piananotizie.it

Sconti e agevolazioni sulla Taric. Domande entro il 30 settembre - C’è tempo fino al prossimo 30 settembre, a Campi Bisenzio, per richiedere le agevolazioni relative alla Taric, la Tariffa corrispettiva sui rifiuti. lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.