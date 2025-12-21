Tare lavora per il rinnovo di Maignan | il Milan può sperare per due motivi

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa e garantire continuità. In questa fase, si concentra anche sul rinnovo di Mike Maignan, fondamentale per la stabilità del reparto portieri. Tare, responsabile delle operazioni di mercato, sta seguendo da vicino questa trattativa. Tare lavora.

Milan-Sassuolo, Tare si espone sul rinnovo di Maignan: l’annuncio - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si sbilancia sul futuro di Mike Maignan: arriva l'annuncio del ds. spaziomilan.it

Rinnovo Maignan: ci sono due nuovi portieri francesi nel mirino del Milan - I rossoneri guardano a possibili nuovi portieri se non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Maignan: ecco due nomi nuovi ... milanlive.it

MAIGNAN E IL MILAN: C'È IL DISGELO! SI LAVORA AL RINNOVO #Maignan #Milan #Calciomercato #Allegri #Tare #CorriereDelloSport #SerieA - facebook.com facebook

MAIGNAN E IL MILAN: C'È IL DISGELO! SI LAVORA AL RINNOVO #Maignan #Milan #Calciomercato #Allegri #Tare #CorriereDelloSport #SerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.