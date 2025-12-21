Stamattina il sinistro mortale. Per cause da dettagliare, mentre percorreva il tratto di strada statale 7 fra Taranto e Massafra, un’auto si è ribaltata. Una donna di 59 anni, di Manduria, è morta sul colpo. Ferito il conducente della vettura, è stato trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata”. I carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto. È il terzo sinistro mortale in due giorni fra il capoluogo Ionico e la provincia. L'articolo Taranto-Massafra: incidente sulla statale, morta 59enne Ferito il conducente dell'auto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto-Massafra: incidente sulla statale, morta 59enne Ferito il conducente dell'auto

