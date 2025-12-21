Tamponamento sulla Mottaziana una donna all' ospedale
Incidente tra Borgonovo e Mottaziana, sulla Sp 11, in località Colombarola poco prima delle 15 di domenica 21 dicembre. Un uomo, che era su un'auto poi finita nel campo, ha tamponato una Punto grigia sulla quale c’erano tre persone. Una sola di queste è rimasta lievemente ferita ed è stata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Tamponamento tra veicoli sulla strada statale 101, due feriti in ospedale
Leggi anche: Colleferro Scalo. Incidente su Via Romana. Tra autovetture coinvolte in un tamponamento. In ospedale la donna alla guida dell’auto centrale
Tamponamento sulla Mottaziana, una donna all'ospedale - Incidente tra Borgonovo e Mottaziana, sulla Sp 11, in località Colombarola poco prima delle 15 di domenica 21 dicembre. ilpiacenza.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.