Un riconoscimento importante per la comunità di Santa Maria Capua Vetere. Silvia Miele, giovane talentuosa che si distingue nello studio, nello sport e nelle attività sociali, rappresenterà con onore la città come tedofora olimpica durante la tappa di Frosinone. Talento, studio e sport: eccellenza casertana sarà tedofora olimpica.

Un motivo di orgoglio per l’intera comunità sammaritana: Silvia Miele, originaria di Santa Maria Capua Vetere, è stata selezionata come tedofora olimpica e porterà la fiaccola nella tappa di Frosinone. Una scelta prestigiosa che premia non solo un percorso accademico e professionale di assoluto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Talento, studio e sport: eccellenza casertana sarà tedofora olimpica

