Tacchinardi ottimista | Finalmente una grande Juve Spalletti è riuscito a far capire questo ai propri calciatori

. Le parole dell'ex centrocampista. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'ex bandiera bianconera Alessio Tacchinardi ha voluto analizzare con entusiasmo il successo della Juventus contro la Roma all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista ha lodato il lavoro di Luciano Spalletti, sottolineando come la squadra abbia finalmente acquisito una mentalità ambiziosa e consapevole, superando a pieni voti un ciclo di partite estremamente complesso. Secondo Tacchinardi, la vittoria contro i giallorossi rappresenta lo step definitivo dopo l'ottima prestazione di Bologna, confermando la crescita caratteriale del gruppo.

Tacchinardi, grande festa a Rimini per i 50 anni dell’ex Juve - Rimini, 28 luglio 2025 – Alessio Tacchinardi, icona della Juventus che fu, ha celebrato i suoi 50 anni con una festa indimenticabile al Frontemare di Rimini. ilrestodelcarlino.it

Tacchinardi: "L'Atalanta farà un altro grande campionato. Io in nerazzurro? C'era l'idea, ma..." - com, l'ex Alessio Tacchinardi ha parlato così della Dea e della prossima sfida alla Juventus: "In estate, in amichevole con la Juve, era ancora un cantiere aperto. tuttomercatoweb.com

