Sydney Sweeney sul possibile sequel di Una di famiglia | Diamo alle persone ciò che vogliono!

L'attrice ha ammesso che sarebbe felice di ritornare sul set per continuare a raccontare la storia ideata dalla scrittrice Freida McFadden. Sydney Sweeney ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel del film Una di famiglia - The Housemaid, tratto dall'omonimo bestseller. L'attrice ha infatti ammesso che sarebbe felice di riprendere il ruolo avuto nell'adattamento cinematografico diretto da Paul Feig. Sydney sul possibile sequel Parlando ai microfoni sul red carpet del film Una di famiglia - The Housemaid, Sydney Sweeney ha parlato del suo amore per il romanzo scritto da Freida McFadden: "Non riuscivo a metterlo giù. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sydney Sweeney sul possibile sequel di Una di famiglia: "Diamo alle persone ciò che vogliono!" Leggi anche: Sydney Sweeney in un nuovo trailer ufficiale del thriller Una di Famiglia - The Housemaid Leggi anche: Sydney sweeney risponde alle delusioni di christy sul flop al box office Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sydney Sweeney: “La mente vince sulla carne, ho imparato ad avere la forza per andare avanti”; Sydney Sweeney in corsa per diventare la nuova Bond Girl: “Forse sì, forse no… dipende tutto dalla sceneggiatura”. Sydney Sweeney sul possibile sequel di Una di famiglia: "Diamo alle persone ciò che vogliono!" - L'attrice ha ammesso che sarebbe felice di ritornare sul set per continuare a raccontare la storia ideata dalla scrittrice Freida McFadden. movieplayer.it

