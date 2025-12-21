Sydney minuto di silenzio a Bondi Beach a una settimana dalla strage
Migliaia di persone si sono radunate domenica sera a Bondi Beach a Sydney in Australia, per osservare un minuto di silenzio a una settimana dalla sparatoria di massa del 14 dicembre in cui due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla che celebrava la festività ebraica di Hanukkah, uccidendo 15 persone. Il rabbino Yehoram Ulman ha acceso delle candele alle 18:47 ora locale, l’orario in cui erano stati esplosi i primi colpi sette giorni fa. Il governo federale australiano ha dichiarato la giornata di domenica come Giornata nazionale di riflessione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Attentato a Bondi Beach, chi sono gli autori della strage di Sydney
Leggi anche: Sydney, Bondi Beach riapre al pubblico dopo la strage
Un minuto di silenzio per le vittime di Bondi Beach; Attentato a Sydney, il minuto di silenzio nel Parlamento Ue; L'Australia rende omaggio alle vittime dell'attacco a Bondi Beach - SEGUI LA DIRETTA; L'Australia si ferma per minuto di silenzio a una settimana dall'attacco a Sydney.
L'Australia si ferma per minuto di silenzio a una settimana dall'attacco a Sydney - Gli australiani hanno osservato un minuto di silenzio per onorare le 15 vittime del massacro antisemita compiuto da due uomini contro i partecipanti a una celebrazione ebraica a Bondi Beach, l'iconica ... ansa.it
Il minuto di silenzio a Bondi Beach a una settimana dalla strage | Il video - (LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate domenica sera a Bondi Beach a Sydney in Australia, per osservare un minuto di silenzio a una settimana dalla sparatoria di massa del 14 dicembre in cui ... msn.com
Un minuto di silenzio per le vittime di Bondi Beach - Iniziativa del primo ministro australiano Anthony Albanese a una settimana esatta dall’attentato - rsi.ch
Claudio CIA consigliere di Forza Italia in Trentino *In Aula ho chiesto un minuto di silenzio per le vittime dell’attentato antisemita avvenuto a Sydney, durante una celebrazione di Hanukkah.* Un gesto di rispetto e di memoria per persone uccise solo per la l facebook
Centinaia di bagnini hanno partecipato a una commemorazione silenziosa sulla Bondi Beach di Sydney, in Australia, sei giorni dopo che due uomini armati hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine durante una celebrazione in riva al mare dell'Hanu x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.