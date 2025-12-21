Svolta in chiesa l’offerta diventa digitale

Svolta in chiesa, l’offerta diventa digitale La tecnologia continua a integrarsi nelle pratiche religiose, offrendo soluzioni moderne e pratiche. Nella basilica di San Martino a Magenta è stato installato un piccolo schermo, posizionato vicino all’altare della Madonna, che permette ai fedeli di effettuare donazioni in modo semplice e immediato. Questa novità mira a rispettare la tradizione, facilitando la partecipazione e l’offerta dei parrocchiani.

La tecnologia avanza sempre più e così appare, nella basilica di San Martino a Magenta, un piccolo schermo, discreto ma ben visibile, accanto all'altare della Madonna. Da alcuni giorni è infatti attivo un totem per le donazioni elettroniche, uno strumento pensato per permettere a fedeli e visitatori di sostenere la parrocchia in modo semplice, veloce e sicuro. Il totem, posizionato sulla sinistra entrando dalla porta principale, consente di effettuare offerte in modalità completamente digitale, utilizzando carte di credito, bancomat o le più diffuse applicazioni di pagamento elettronico presenti sugli smartphone.

