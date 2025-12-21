Sviluppo sostenibilità inclusione | Brescia può indicare la rotta

Brescia si distingue come esempio di città europea che integra sviluppo, sostenibilità e inclusione. Non si tratta di imitare altre realtà, ma di assumere un ruolo di guida e innovazione. Una città europea non è quella che assomiglia alle altre, è quella che guida, che anticipa, che dimostra come sviluppo, sostenibilità e inclusione possano camminare insieme. Brescia può indicare la rotta.

"Una città europea non è quella che assomiglia alle altre, è quella che guida, che anticipa, che dimostra come sviluppo, sostenibilità e inclusione possano camminare insieme". Questo il messaggio politico che la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha voluto lasciare alla città nel tradizionale appuntamento di fine anno, condiviso con giunta, consiglieri comunali, presidenti dei Consigli di quartiere, rappresentanti delle partecipate. "Noi andremo avanti seguendo un principio semplice e radicale: ogni scelta deve migliorare la vita delle persone. Brescia, oggi più che mai, ha la maturità per essere una città che indica la rotta.

