Un derby d’Italia travestito da serata d’autunno, una curva che canta a pieni polmoni e un telefono che vibra senza sosta: la partita finisce, le voci online esplodono. Tra i nomi che rimbalzano, uno sorprende più degli altri. La Juventus vince in casa contro la Roma. La partita scorre a strappi. Nel secondo tempo Baldanzi segna e riapre. Le giocate di Conceicao e di Openda – per lui primo gol in campionato – la richiudono. Lo stadio respira. La timeline no. I tifosi entrano in campo con parole, meme, analisi. Il match e i momenti chiave. La lettura è chiara. La vittoria arriva da dettagli. Pressione alta, linee corte, scelte semplici. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Svilar, l’asso della Juventus: reazioni social alla vittoria contro la Roma

Leggi anche: Girelli festeggia sui social la vittoria contro il Benfica: il post dell’attaccante della Juventus Women – FOTO

Leggi anche: Vlahovic manda un messaggio alla Juventus: ha reagito così dopo la straordinaria vittoria contro la Roma – FOTO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus-Roma, le pagelle dei quotidiani: male gli argentini, si salvano Svilar, Wesley e Baldanzi Leggile qui --> https://www.romanews.eu/juventus-roma-le-pagelle-dei-quotidiani-male-gli-argentini-si-salvano-svilar-e-wesley/ #JuveRoma #ASRoma #Roman - facebook.com facebook