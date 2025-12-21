Superman | Man of Tomorrow | Lars Eidinger sarà Brainiac

Lars Eidinger, attore tedesco noto per ruoli in White Ribbon e Babylon Berlin, interpreterà Brainiac nel film Superman: Man of Tomorrow. Il sequel, diretto da James Gunn, approfondirà le origini dell'eroe e le sue sfide. La sua presenza nel cast aggiunge un elemento di interesse alla pellicola, che promette di offrire una nuova prospettiva sulla saga di Superman. Lars Eidinger sarà Brainiac nel film Superman: Man of Tomorrow.

Il villain principale di Superman: Man of Tomorrow avrà il volto dell’attore tedesco Lars Eidinger. Lars Eidinger (White Ribbon, Babylon Berlin, All the Light We Cannot See) è stato ingaggiato per interpretare Brainiac in Superman: Man of Tomorrow, sequel del film DC Universe “ Superman ” diretto da James Gunn. La notizia è stata confermata da Deadline, ma prima ancora svelata dallo stesso regista via Instagram. Superman: Man of Tomorrow Il Post-Social View this post on Instagram Eidinger sarà il principale antagonista di David Corenswet (SupermanClark Kent), e sarà affiancato da Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Milley Alcock (Supergirl) e Nathan Fillion (Green Lantern Guy Gardner). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

