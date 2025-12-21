Superman | Man of Tomorrow James Gunn sceglie chi interpreterà il nuovo avversario Brainiac
Superman: Man of Tomorrow, James Gunn sceglie chi interpreterà il nuovo avversario Brainiac Dopo il successo del primo Superman, il nuovo capitolo Man of Tomorrow introduce finalmente Brainiac sul grande schermo, affidandolo a un interprete lontano dai cliché hollywoodiani. La scelta punta a offrire una rappresentazione più autentica e originale del personaggio, segnando un passo importante nella produzione.
Dopo il successo del primo Superman, il nuovo capitolo Man of Tomorrow introduce finalmente Brainiac sul grande schermo, affidandolo a un interprete lontano dai cliché hollywoodiani. Lars Eidinger entra nel DC Universe come Brainiac in Superman: Man of Tomorrow, nuovo capitolo firmato da James Gunn. Il film, atteso per il 2027, amplia la mitologia dell'Uomo d'Acciaio puntando su un antagonista iconico e su un cast già consolidato. Un Brainiac d'autore per il nuovo DC Universe L'annuncio del casting di Lars Eidinger nel ruolo di Brainiac segna uno snodo interessante nella costruzione narrativa di Superman: Man of Tomorrow. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
