SuperG in Val d’Isere vince Goggia | Ieri ho buttato la gara e ho pianto

Undici mesi dopo la vittoria nella libera di Cortina (18 gennaio) Sofia Goggia torna a trionfare in una gara di coppa del mondo (è il ventisettesimo della sua carriera). L’atleta bergamasca ha vinto il superG in Val d’Isere dopo una gara quasi perfetta, precedendo di 15 centesimi Alice Robinson e di 4 l’amica e rivale Lindsay Vonn: “Mi ha dato una lezione” la applaude Vonn sul traguardo. Goggia risponde: “Non sono stata strepitosa, nella parte alta ho tenuto tantissimo. Ma è bastato, finalmente è arrivata la prima vittoria”. L’azzurra ha raccontato di aver pianto per l’errore commesso nella libera del giorno prima che le aveva pregiudicato la vittoria, ma di aver preso spunto da quell’errore per tornare al successo. 🔗 Leggi su Panorama.it

