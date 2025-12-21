Supercoppa Napoli-Bologna su Italia1 ma se la finale fosse stata con l'Inter sarebbe andata in onda su Canale 5
Mediaset sistema la finale di Supercoppa su Italia1 dopo i risultati delle semifinali. Napoli-Bologna sacrificata: se ci fosse stata l'Inter, sarebbe potuta andare in onda su Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c’è il Napoli: la scelta ricade su Colombo
Leggi anche: Su che canale vedere stasera in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming
Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter; Dove vedere in tv Napoli-Bologna, Finale Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orario, programma, streaming; Supercoppa Italiana: Napoli-Milan vale oltre 4 milioni di telespettatori su Italia 1. Stasera tocca a Bologna-Inter; Supercoppa italiana: Bologna, Italiano in esclusiva: Inter? Pronti per il sogno Video.
Supercoppa Napoli-Bologna su Italia1, ma se la finale fosse stata con l’Inter sarebbe andata in onda su Canale 5 - Bologna sacrificata: se ci fosse stata l’Inter, sarebbe potuta andare in onda su Canale5. fanpage.it
SUPERCOPPA - La finale Napoli-Bologna live su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, la programmazione - 00 in esclusiva assoluta la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana “Napoli- napolimagazine.com
Supercoppa, Conte carica il Napoli: «Servirà più fame del Bologna» - Conte sfida il Bologna a Riad per la Supercoppa: «Vincere è l'unica cosa che conta, servono fame e nuove soluzioni tattiche». quotidianodelsud.it
FOTO SLIDE NM A RIYADH - Napoli-Bologna, ecco la Supercoppa Italiana x.com
Nella conferenza pre finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Vincenzo Italiano ha avuto parole d’elogio per Aurelio De Laurentiis, raccontando un inedito faccia a faccia di qualche anno fa continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/italiano-e-laneddot - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.