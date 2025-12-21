Supercoppa Italiano | Col Napoli è storica giochiamo per la gente

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ un altro appuntamento storico”, dice Vincenzo Italiano, alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli. Un altro per il Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia con il Milan dello scorso 14 maggio. L’intenzione è quella di scrivere un’altra pagina: “Siamo carichi, ci giocheremo una finale importante per la piazza di Bologna e per la società e Bologna. Cercheremo di mettere a posto qualcosa tra stasera e domani, affronteremo una squadra di grande valore e cercheremo di farci rispettare e di mettere in difficoltà un grande Napoli, per rendere orgogliosa la nostra gente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

