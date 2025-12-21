Supercoppa italiana Napoli-Bologna Italiano | Partita storica dobbiamo esserci dal primo minuto

Servirà una grande partita. Per Vincenzo Italiano il bello arriva ora, con il Bologna in finale di Supercoppa Italiana che non ha intenzione di fermarsi e il tecnico rossoblù a spronare i suoi per mantenerli sul pezzo sia fisico che mentale per giocarsi al massimo delle possibilità la sfida al Napoli per il trofeo della Supercoppa. Bologna, Bernardeschi fuori dalla finale di Supercoppa: frattura e lungo stop per il numero 10 Questo in sintesi l’Italiano-pensiero alla vigilia dell’ultimo atto di questa campagna di Arabia, un pensiero segnato anche dal legame con Roberto Baggio e la notte di Roma di maggio scorso: “Abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, che è una partita storica per tutta Bologna e la stiamo preparando nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

