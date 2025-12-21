Supercoppa Italiana Napoli-Bologna Conte | Meritiamo di essere qui

Riad (Arabia Saudita), 21 dicembre 2025 - Entrambe le squadre hanno guadagnato la finale liquidando le milanesi, che alla Supercoppa Italiana si erano presentata senza titoli e grazie a un format che a distanza di anni fa ancora discutere: Napoli e Bologna, battendo rispettivamente Milan e Inter e da vincitrici della Serie A e della Coppa Italia, sono le finaliste del torneo di Riad e si fideranno lunedì 22 dicembre alle 20 (ora italiana) per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Le dichiarazioni di Politano. Per presentare il match il club partenopeo si è affidato a Matteo Politano, che ha detto la sua sul match che chiuderà la parentesi saudita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

