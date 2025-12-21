Supercoppa Italiana Napoli-Bologna Conte | Meritiamo di essere qui
Riad (Arabia Saudita), 21 dicembre 2025 - Entrambe le squadre hanno guadagnato la finale liquidando le milanesi, che alla Supercoppa Italiana si erano presentata senza titoli e grazie a un format che a distanza di anni fa ancora discutere: Napoli e Bologna, battendo rispettivamente Milan e Inter e da vincitrici della Serie A e della Coppa Italia, sono le finaliste del torneo di Riad e si fideranno lunedì 22 dicembre alle 20 (ora italiana) per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Le dichiarazioni di Politano. Per presentare il match il club partenopeo si è affidato a Matteo Politano, che ha detto la sua sul match che chiuderà la parentesi saudita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Conte: «Bello essere in finale, ma ci si ricorda solo di chi ha vinto»
Leggi anche: “Forse non meritavamo di essere qui, ci hanno fatto un regalo”: Chivu prima della Supercoppa italiana
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio….
Supercoppa Napoli-Bologna su Italia1, ma se la finale fosse stata con l’Inter sarebbe andata in onda su Canale 5 - Bologna sacrificata: se ci fosse stata l’Inter, sarebbe potuta andare in onda su Canale5. fanpage.it
RADIO TV SERIE A - Supercoppa Italiana, Bologna, De Silvestri: "Siamo in finale con merito, tutti assieme cercheremo di fare il massimo contro il Napoli campione d'Italia" - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Tv Serie A alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. napolimagazine.com
Napoli-Bologna (Supercoppa Italiana): quando si gioca e dove vederla in tv - L'appuntamento per la sfida tra Napoli e Bologna è per domani, lunedì 22 dicembre, alle ore 20:00 (italiane). msn.com
A Napoli ci si prepara così per la finale di Supercoppa italiana Pagina Instagram Eldiegodefiorito - facebook.com facebook
Il trofeo della Supercoppa Italiana è arrivato a Riyadh: alla finalissima tra Napoli e Bologna manca davvero pochissimo! Realizzata in alluminio aeronautico, la coppa è rivestita in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completata da chius x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.