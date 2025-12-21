Supercoppa Italiana la finale è Napoli-Bologna | probabili formazioni e dove vederla
Napoli-Bologna sarà la finale della Supercoppa Italiana. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, affronteranno i rossoblù, vincitori della Coppa nazionale. Sarà Napoli–Bologna la finale della Supercoppa Italiana. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, affronteranno i rossoblù, vincitori della Coppa Italia, nell’atto conclusivo del torneo in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20 all’Al Awwal Park . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Finale Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni di Napoli-Bologna e dove vederla
Leggi anche: Bologna vs Inter, final four Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Supercoppa italiana è Napoli – Milan; Supercoppa Italiana il Napoli è arrivato a Riad | ci sono anche Lukaku e De Laurentiis | FOTO; Napoli è finale | Hojlund show gol e assist stende il Milan 2-0 Conte si prende la rivincita su Allegri; Supercoppa italiana vincere è fondamentale per l’Inter E Chivu ha un bel guaio.
Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna - La designazione arbitrale per l'atto conclusivo del torneo in programma lunedì a Riyadh tra gli azzurri di Conte e i rossoblù di Italiano: i dettagli ... msn.com
Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com
Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone - Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa Italiana a Riad: quali squadre partecipano, il tabellone e dove vedere tutte le partite della competizione ... fanpage.it
Disagi al rientro dalla Supercoppa Italiana per oltre cento tifosi, fermati a Capodichino per problemi burocratici. La Lega interviene: rimborso totale delle spese, abbonamento DAZN e biglietto omaggio allo stadio facebook
Il rigore giustamente tolto a #Bonny in Supercoppa Italiana chiude definitivamente il discorso su quello erroneamente a #DiLorenzo in Napoli-Inter. Almeno su questo si è raggiunto un accordo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.