Supercoppa italiana domani la finale | orari commenti prepartita e dove vederla

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si giocherà domani sera, lunedì 22 dicembre, la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Il match è in programma alle 20, in diretta da Riad. Le due squadre hanno conquistato la finale dopo le semifinali di giovedì e venerdì, quando hanno battuto rispettivamente il Milan (2-0); e l’Inter (4-3 ai calci di rigore). Conte: “Bologna più ‘affamato’? Non deve accadere, sarebbe colpa nostra”. “Un Bologna più ‘affamato’? Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro, il Bologna domani può alzare la Coppa ma si deve dimostrare migliore di noi in campo e non a livello di fame e cattiveria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

supercoppa italiana domani finaleDopo l'Inter, domani la finale con il Napoli. Il Corriere di Bologna: "Il sogno non si ferma" - Giornata di vigilia in casa Bologna che domani sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, nella finale contro il. tuttomercatoweb.com

supercoppa italiana domani finaleDiretta Conte Supercoppa Italiana: "La mia stagione più difficile. A volte parlo ma sembra che non mi capite..." - Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri e di Politano alla vigilia della finale della kermesse tricolore: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

