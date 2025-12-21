Inter News 24 Supercoppa Inter, nerazzurri chiamati a reagire subito: il Corriere dello Sport individua tre problemi chiave dopo la partita e avverte Chivu. L’Inter è rientrata ieri a Milano nel primo pomeriggio e oggi tornerà al lavoro alla Pinetina, dove Cristian Chivu, allenatore nerazzurro alla sua prima stagione alla guida della prima squadra, inizierà a preparare la delicata sfida di campionato contro l’ Atalanta, in programma domenica prossima. Dopo l’eliminazione in Supercoppa Italiana, il tempo per riflettere è ridotto al minimo: la stagione entra in una fase decisiva e richiede risposte immediate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Supercoppa Inter, allarme mentale dopo Riad: cattiveria, cinismo e urgenza di svolta

Leggi anche: Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica)

Leggi anche: Supercoppa Inter, Akanji collezionista di trofei: a Riad per completare l’opera

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Milan, in Supercoppa sfida sul filo di nervi: Conte e Allegri con il cuore in allarme, Riad può dare la spinta; Napoli, lo step mentale per ripartire; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter; Il Napoli è sparito in una settimana, un indizio deve far scattare l’allarme.

Napoli-Milan, in Supercoppa sfida sul filo di nervi: Conte e Allegri con il cuore in allarme, Riad può dare la spinta - Azzurri e rossoneri hanno perso la vetta a discapito dell'Inter nell'ultima giornata: chi vince può trovare fiducia anche per il campionato ... msn.com