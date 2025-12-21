Supercoppa in Arabia Riccardo Cucchi | Il calcio svenduto alla propaganda così perde identità e libertà

Riccardo Cucchi esprime preoccupazione per l'organizzazione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, evidenziando come il calcio stia diventando sempre più soggetto a logiche di propaganda. Secondo lui, questa tendenza rischia di compromettere l'identità e la libertà dello sport, che dovrebbe rimanere un ambito di valori e rispetto. Lo sport non può chiudere gli occhi davanti alle violazioni dei diritti umani.

