Supercoppa Conte | Se il Bologna avrà più fame sarà colpa nostra
Antonio Conte si è espresso senza mezzi termini sulla determinazione della sua squadra alla vigilia della finale di Supercoppa italiana. Ha poi elogiato il mister Italiano e parlato della preparazione tattica del match del 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
