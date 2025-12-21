Supercoppa Conte | finale dà stimoli ma si ricorda solo chi vince

Tempo di lettura: < 1 minuto “La vittoria e il raggiungimento della finale di Supercoppa ti porta energia, fiducia ed entusiasmo per il match decisivo. Il trofeo è una spinta molto importante, abbiamo recuperato energia e giochiamo sapendo che è bello arrivare in finale ma poi ci si ricorda solo di chi ha vinto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia della finale di Supercoppa a Riad contro il Bologna. “Se domani il Bologna avesse più fame di noi – ha sottolineato Conte – sarebbe una nostra colpa, un limite. Il Bologna può alzare la coppa ma dimostrandosi più forte di noi in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Conte: «Bello essere in finale, ma ci si ricorda solo di chi ha vinto»

Leggi anche: Il Napoli vola in finale di Supercoppa Italiana: Conte vince il duello con Allegri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, Conte sulla finale di Supercoppa contro il Bologna: "Ci si ricorda soltanto di chi vince" - Antonio Conte è carico alla vigilia della sfida col Bologna di domani sera che assegnerà la Supercoppa Italiana. napoli.repubblica.it