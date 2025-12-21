Supercoppa a Riyadh Baldocci | Un evento che rafforza il legame tra Italia e Arabia Saudita
Inter News 24 Supercoppa a Riyadh e tifo in Ambasciata: tra rivalità, identità e passione condivisa, la situazione sulla cooperazione sportiva. Supercoppa a Riyadh come simbolo di cooperazione sportiva e diplomatica tra Italia e Arabia Saudita. È questo il filo conduttore dell’intervista rilasciata da Carlo Baldocci, ambasciatore italiano a Riyadh, al Corriere dello Sport, alla vigilia della finale tra Napoli e Bologna. Un appuntamento che va oltre il calcio giocato e che, secondo Baldocci, testimonia la crescente centralità del Regno saudita nello scenario sportivo internazionale. L’ambasciatore sarà presente allo stadio per l’atto conclusivo della Supercoppa, sottolineando il valore istituzionale dell’evento: «Sarò allo stadio per la finale di Supercoppa Napoli-Bologna: sfida bellissima, vinca il migliore». 🔗 Leggi su Internews24.com
