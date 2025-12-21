Supercoppa a che ora e dove vedere Napoli-Bologna
AGI - Andrà in scena lunedì 22 dicembre, trasmessa su Italia 1 alle ore 20:00 in esclusiva assoluta, la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna. In diretta dall' Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) si disputerà il big match che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato il Napoli campione d'Italia che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia e ha eliminato l'Inter in una partita molto combattuta e decisa solo dopo i calci di rigore. La copertura Mediaset: studio, telecronaca e streaming. 🔗 Leggi su Agi.it
