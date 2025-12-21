Supercoppa a che ora e dove vedere Napoli-Bologna

AGI - Andrà in scena  lunedì 22 dicembre, trasmessa su  Italia 1  alle ore 20:00 in esclusiva assoluta, la  finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana:  Napoli-Bologna. In diretta dall' Al-Awwal Park Stadium  di Riyad (Arabia Saudita) si disputerà il  big match  che mette in palio il  primo trofeo stagionale. Da un lato il  Napoli campione d'Italia  che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il  Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia e ha eliminato l'Inter in una partita molto combattuta e decisa solo dopo i calci di rigore. La copertura Mediaset: studio, telecronaca e streaming. 🔗 Leggi su Agi.it

Supercoppa Italiana 2025/26 | Date, Squadre, Calendario & Come Vederla – Final Four a Riad

