Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il supergigante della Val d’Ise’re. Per Goggia quella ottenuta sulla pista ‘Oreiller-Killy’ e’ la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio. “Ero molto arrabbiata per l’errore fatto in disces a sabato, ho buttato via un’occasione enorme, ma la prova di ieri mi ha dato la forza per reagire oggi”, ha detto la sciatrice delle Fiamme Gialle ai microfoni di Eursport. “Quando ho tagliato il traguardo pensavo che il tempo non mi sarebbe bastato per vincere. È una bella vittoria”. La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Super Goggia nel SuperG in Val d’Isere: “Il verbo arrendersi non voglio coniugarlo” (video)

Leggi anche: Sofia Goggia firma il primo trionfo della stagione: vince il SuperG in Val d’Isere | VIDEO

Leggi anche: Sofia Goggia è strepitosa: vince il SuperG in Val d'Isere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sofia Goggia prima in Val d'Isere in super G · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi; SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; SuperG di St. Moritz: Goggia terza davanti a Vonn. Primo trionfo per Robinson, Shiffrin fuori.

Goggia, riscatto da campionessa: trionfo nel superG in Val d'Isere! - Dopo l'errore in discesa l'azzurra conquista il suo 21° successo in coppa del mondo, chiudendo davanti a Robinson e Vonn ... corrieredellosport.it