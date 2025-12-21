Super G in Val d' Isere Goggia è una freccia! Sofia vince davanti a Robinson e all' eterna Vonn
Successo n. 27 in coppa del mondo per Sofia Goggia che in 1.20.24 ha vinto il superG della Val d’Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39): sul podio ancora protagonista l'americana Lindsey Vonn che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
