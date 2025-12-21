Il Lucca Summer Festival 2026 si prepara ad accogliere gli appassionati con otto serate già confermate. Tra queste, spicca il concerto della The Cream of Clapton Band, in programma il 23 marzo al Teatro del Giglio. Un’occasione perfetta per pensare a un regalo di Natale originale, portando musica e emozioni sotto l’albero. Summer Festival. Idea per Natale: musica in regalo.

In tempo per fare graditissimi regali di Natale, sono già otto le serate programmate per il Lucca Summer Festival 2026, ai quali possiamo tranquillamente aggiungere l’annuncio più recente, quello del concerto The Cream of Clapton Band, appuntamento del 23 marzo 2026, al Teatro del Giglio. Particolarmente soddisfatto, ma giustamente non del tutto, il direttore artistico Mimmo D’Alessandro, che si concederà solo una piccola pausa natalizia prima di rituffarsi nel lavoro. Molti sono infatti i contatti aperti per completare il cartellone non solo del Summer ma anche de “La prima estate“, la manifestazione gemella che dal 2022 si svolge nell’area ex-Bussoladomani a Lido di Camaiore, anch’essa in divenire ma con grandi star già annunciate quali, tra le altre, Nick Cave, Gorillaz e Jack White. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summer Festival. Idea per Natale: musica in regalo

Leggi anche: La curiosa idea regalo di Octopus Energy: a Natale puoi donare uno sconto in bolletta con un buono regalo

Leggi anche: Spotify Premium condiviso: l’idea regalo di Natale smart e low cost

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Summer Festival. Idea per Natale: musica in regalo; v E se per Natale regalassimo il biglietto per un concerto?.

Germany vs Malta: Industrial Powerhouse vs Mediterranean Jewel

Katy Perry si esibirà al Lucca Summer Festival per il suo unico concerto italiano 2026. KATY PERRY DOMENICA 19 LUGLIO 2026 Unica data italiana Lucca Summer Festival - Area Mura Storiche #LSF26 - facebook.com facebook