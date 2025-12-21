Sulla vetrina del salone del parrucchiere si trova il Grinch, accompagnato dalla frase:

Un umanoide peloso, panciuto e a forma di pera, dalle pupille rosse e i bulbi oculari gialli. Il viso è da gatto, ha un'indiscutibile personalità cinica ed è di colore verde. Segni particolari: odia tutto del Natale, la cena, le canzoni, le luci, i regali. Chi non conosce il Grinch? Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Sulla vetrina del salone del parrucchiere svetta il Grinch: "Mi ha aiutato un amico che non ama affatto il Natale"

Leggi anche: Ravezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto»

Leggi anche: “ChatGpt mi ha aiutato a scrivere il romanzo”: chi è Rie Kudan, la scrittrice vincitrice del Premio Akutagawa che ha confessato l’uso dell’AI

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sulla vetrina del salone del parrucchiere svetta il Grinch: Mi ha aiutato un amico che non ama affatto il Natale.

Assalto nel salone, sfonda la vetrina e poi scappa via: panico fre le clienti - Indagini dei carabinieri per identificare l’autore e le ragioni del gesto ... msn.com