sulla neve di gstaad per trattamenti al caviale e al cioccolato

Sulla neve di Gstaad, si possono vivere esperienze di benessere esclusive, come trattamenti al caviale e al cioccolato. Negli anni ‘60, Time Magazine definì Gstaad “The Place”, il luogo da visitare, trasformandolo in un simbolo di eleganza e raffinatezza alpina. Questo pittoresco villaggio dell’Oberland bernese rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi cerca relax e raffinatezza tra le montagne.

NEGLI ANNI 60, Time Magazine battezzò Gstaad “The Place”, il luogo dove bisognava essere. E il minuscolo villaggio dell’Oberland bernese divenne l’epicentro di un ambizioso sogno alpino. Affermarsi come la “Saint-Tropez della Svizzera”, con le piste da sci al posto del mare e la neve a riflettere la luce dei flash. E un hotel icona, Le Grand Bellevue. Tra un gala e una discesa in slitta, Gunter Sachs e Brigitte Bardot incarnavano l’euforia di un’epoca in cui il lusso coincideva con la libertà. Abbronzatura in inverno, champagne nei rifugi, pellicce sbottonate. Elizabeth Taylor e Richard Burton arrivavano in Rolls-Royce, Audrey Hepburn sorseggiava tè accanto all’Aga Khan. 🔗 Leggi su Amica.it

