Sudan attacco con droni su un mercato nel Darfur | almeno 10 morti

Nuova strage in Sudan, dove un attacco con droni ha colpito un mercato affollato nello Stato del Darfur settentrionale, provocando almeno 10 morti. L’episodio è avvenuto nel fine settimana, mentre il conflitto tra esercito e milizie paramilitari continua a intensificarsi in diverse aree del Paese. Secondo quanto riferito dai soccorritori locali, l’attacco si è verificato sabato nel mercato di Al-Harra, nella città di Malha, attualmente sotto il controllo delle Forze di supporto rapido (RSF). A darne notizia è stato il Consiglio delle sale di emergenza del Darfur settentrionale, uno dei numerosi gruppi di volontari impegnati nel coordinamento degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sudan, attacco con droni su un mercato nel Darfur: almeno 10 morti Leggi anche: Sudan: attacco con droni su mercato in Darfur, 10 morti Leggi anche: UNICEF/Sudan: almeno 17 bambini uccisi in un attacco contro un centro per sfollati ad Al Fasher, nel Darfur settentrionale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nella città di Dilling: Attacco con droni in un ospedale militare in Sudan, 7 morti |. Sudan: attacco con droni su mercato in Darfur, 10 morti - Un attacco con droni su un affollato mercato nello stato sudanese del Darfur settentrionale ha ucciso 10 persone durante il fine settimana. lanuovasardegna.it

Raid con droni su un asilo nido in Sudan, 50 morti di cui 33 bambini - In Sudan un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, nel Kordofan meridionale, provocando almeno 50 morti, tra cui 33 ... ilsole24ore.com

AFRICA/SUDAN - Nuovi attacchi di droni e minacce alla produzione di petrolio - Khartoum (Agenzia Fides) – Droni delle Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces RSF) hanno colpito la città di Atbara, nel Sudan settentrionale, prendendo di mira infrastrutture elettriche e alt ... fides.org

Tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre, almeno 104 civili sono stati uccisi in una serie di attacchi con droni che hanno colpito diverse località della regione sudanese del Kordofan, nuovo epicentro della guerra tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le Rapid - facebook.com facebook

Un attacco con drone in un affollato mercato nello stato del Darfur settentrionale in Sudan ha ucciso 10 persone nel fine settimana, secondo il Consiglio delle Emergency Response Rooms (ERR)del Darfur Settentrionale (ERR). L'attacco ha preso di mira il me x.com

