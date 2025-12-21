Sudan attacco con droni su un mercato nel Darfur | almeno 10 morti

Nuova strage in Sudan, dove un attacco con droni ha colpito un mercato affollato nello Stato del Darfur settentrionale, provocando almeno 10 morti. L’episodio è avvenuto nel fine settimana, mentre il conflitto tra esercito e milizie paramilitari continua a intensificarsi in diverse aree del Paese. Secondo quanto riferito dai soccorritori locali, l’attacco si è verificato sabato nel mercato di Al-Harra, nella città di Malha, attualmente sotto il controllo delle Forze di supporto rapido (RSF). A darne notizia è stato il Consiglio delle sale di emergenza del Darfur settentrionale, uno dei numerosi gruppi di volontari impegnati nel coordinamento degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

