Sudan | attacco con droni su mercato in Darfur 10 morti
Port Sudan 21 dic. (AdnkronosAfp) - Un attacco con droni su un affollato mercato nello stato sudanese del Darfur settentrionale ha ucciso 10 persone durante il fine settimana. Lo hanno riferito i soccorritori, senza specificare chi ne sia il responsabile. L'attacco è avvenuto ieri mentre i combattimenti si intensificavano in altre parti del Paese, costringendo gli operatori umanitari ad evacuare Kadugli, una città assediata e colpita dalla carestia nel sud del Paese. Il Consiglio delle sale di emergenza del Darfur settentrionale, uno delle centinaia di gruppi di volontari che coordinano gli aiuti in tutto il Sudan, ha affermato che sabato un attacco con droni ha colpito il mercato di Al-Harra nella città di Malha, controllata dalle Rsf. 🔗 Leggi su Iltempo.it
