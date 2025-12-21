Sudafrica violenta sparatoria vicino Johannesburg | morte 10 persone

Una sparatoria si è verificata nei pressi di Johannesburg, in Sudafrica, causando la morte di dieci persone. Il motivo dell’attacco rimane ancora sconosciuto, e alcune vittime sarebbero state colpite casualmente da uomini armati non identificati, come riportato dalla polizia. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione.

Il movente dell'attacco rimane sconosciuto. Alcune vittime sarebbero state colpite casualmente per strada da uomini armati non identificati, secondo quanto riportato in una nota ufficiale della polizia.

