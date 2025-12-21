Sudafrica sparatoria | morte 10 persone vicino Johannesburg

Una sparatoria avvenuta nei pressi di Johannesburg ha causato la morte di dieci persone. Il motivo dell’attacco rimane ancora sconosciuto, mentre alcune vittime sarebbero state colpite casualmente da uomini armati non identificati. La polizia ha confermato l’accaduto senza fornire dettagli ulteriori. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

