Sudafrica sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg | 9 morti e 10 feriti

Una sparatoria si è verificata in una taverna nei pressi di Johannesburg, con un bilancio di nove vittime e dieci feriti. L'incidente è stato causato da un gruppo di uomini armati ancora non identificati. La polizia sudafricana sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fioco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci, ha reso noto la polizia sudafricana. La sparatoria è avvenuta dopo l'una di questa mattina, domenica 21 dicembre, (ora locale) all'interno della 'taverna' KwaNoxolo, e poi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

