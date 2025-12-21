Sudafrica sparatoria di massa a Bekkersdal | almeno 10 morti

Un grave episodio si è verificato a Bekkersdal, nel Sudafrica, dove almeno dieci persone hanno perso la vita e altre dieci sono rimaste ferite in un attacco armato nei pressi di una taverna. L’incidente si è verificato a circa 50 chilometri da Johannesburg, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella regione. La comunità locale è sotto shock di fronte a questo evento drammatico.

Almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono state ferite in un attacco da parte di uomini armati nei pressi di una taverna nella cittadina di Bekkersdal in Sudafrica, a circa 50 chilometri da Johannesburg. Si tratta della seconda sparatoria di massa nel Paese in un mese dopo la strage dello scorso 6 dicembre in un ostello di Saulsville in cui vennero uccise 11 persone tra cui tre bambine. Secondo quanto riporta Al Jazeera, in una dichiarazione rilasciata domenica la polizia ha affermato che è in corso una caccia all’uomo per individuare i responsabili dell’attacco, avvenuto poco prima dell’una di notte, ora locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sudafrica, sparatoria di massa a Bekkersdal: almeno 10 morti Leggi anche: Sparatoria in Sudafrica,almeno 10 morti Leggi anche: Sudafrica, sparatoria in un ostello a Pretoria: almeno 11 morti tra cui un bimbo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sudafrica, sparatoria di massa a Bekkersdal: almeno 10 morti; Spari in Sudafrica, a Johannesburg 12 persone armate fanno almeno 9 morti: passanti colpiti a caso; Sudafrica, strage a Johannesburg: 10 morti; Gruppo armato spara all'impazzata contro un bar nei sobborghi di Johannesburg: è strage. Sudafrica, sparatoria di massa a Bekkersdal: almeno 10 morti - Almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono state ferite in un attacco da parte di uomini armati nei pressi di una taverna nella cittadina di Bekkersdal in ... lapresse.it

La sparatoria di Bekkersdal sintomo di una violenza diffusa - All'origine la violenza diffusa e le troppe armi che circolano nel paese, piegato da irrisolti problemi sociali ... rainews.it

Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: 10 morti e diversi feriti - "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia ... tg24.sky.it

#Sudafrica Uomini armati hanno ucciso almeno 10 persone e ferite altre 10 a #Bekkersdal, a 40 km da Johannesburg. Ignota l'identità degli assassini e il movente della sparatoria. Secondo la polizia, alcune vittime sarebbero state uccise a caso Foto Ansa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.