Strepitosa Goggia | vince il SuperG in Val d’Isere Ho reagito dopo l’errore in discesa Il messaggio con Gasp - Foto
SCI. Successo numero 27 in Coppa per l’olimpionica bergamasca, Vonn terza e Curtoni quarta. La medaglia nel superG di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Goggia, dalle lacrime al trionfo nel superG in Val d'Isere: "Ho scritto a Gasperini…" - Dopo l'errore in discesa l'azzurra conquista il suo 21° successo in coppa del mondo, chiudendo davanti a Robinson e Vonn ... corrieredellosport.it
