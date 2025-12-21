Strepitosa Goggia | vince il SuperG in Val d’Isere Ho reagito dopo l’errore in discesa Il messaggio con Gasp - Foto

SCI. Successo numero 27 in Coppa per l’olimpionica bergamasca, Vonn terza e Curtoni quarta. La medaglia nel superG di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Strepitosa Goggia: vince il SuperG in Val d’Isere. «Ho reagito dopo l’errore in discesa». Il messaggio con Gasp - Foto

strepitosa goggia vince supergGoggia, dalle lacrime al trionfo nel superG in Val d'Isere: "Ho scritto a Gasperini…" - Dopo l'errore in discesa l'azzurra conquista il suo 21° successo in coppa del mondo, chiudendo davanti a Robinson e Vonn ... corrieredellosport.it

