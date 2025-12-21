Venerdì sera, durante lo spettacolo teatrale ‘Stranger Things: The First Shadow’ a Broadway, Jamie Campbell Bower è salito sul palco in modo inatteso, suscitando l’entusiasmo del pubblico. La sua presenza a sorpresa ha aggiunto un momento speciale alla rappresentazione, ricevendo calorosi applausi. Questo episodio ha evidenziato l’interesse crescente verso la trasposizione teatrale della popolare serie televisiva.

Jamie Campbell Bower ha fatto un’ apparizione a sorpresa venerdì sera a Broadway per lo spettacolo teatrale ‘Stranger Things: The First Shadow’, provocando gli applausi scroscianti del pubblico. Campbell Bower è salito sul palco nella scena finale dello spettacolo, riprendendo il ruolo di Vecna che aveva interpretato nella serie di successo di Netflix. Si è visibilmente commosso durante il saluto finale. Il Volume 1 della quinta e ultima stagione della serie tv ‘Stranger Things’ è già disponibile in streaming su Netflix. Il Volume 2 uscirà a Natale, mentre l’ultimo volume sarà disponibile a Capodanno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stranger Things a Broadway: sul palco a sorpresa Jamie Campbell Bower, boato del pubblico

Leggi anche: Jamie Campbell Bower svela il futuro di Vecna dopo il finale di Stranger Things 5

Leggi anche: Stranger things scopri la sorpresa scioccante sul finale di stagione che ti lascerà senza parole

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il cameo di The First Shadow ha sbalordito il pubblico di Broadway; Jamie Campbell Bower fa un cameo a sorpresa in Stranger Things Play; Jamie Campbell Bower parla del debutto a Broadway di “Stranger Things” e della quinta stagione (esclusiva).

Stranger Things, il prequel a Broadway la prossima primavera - L'opera, della durata di tre ore, già in calendario a Londra, è una sorta DI prequel ambientato nel 1959, ossia 24 anni prima dell'inizio della serie di Netflix. ansa.it

Stranger Things: reunion alla premiere del musical a Broadway, ma manca Millie Bobby Brown, ecco perché - L'attrice Millie Bobby Brown, volto iconico di Eleven nella serie Netflix, non ha partecipato all'atteso debutto teatrale di Stranger Things: The First Shadow. movieplayer.it

Stranger Things: The First Shadow, il trailer dello spettacolo che arriverà a Broadway - A marzo lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow, ispirato alla celebre serie televisiva, debutterà a Broadway. tg24.sky.it

Alcuni boardgame con cui passare le Feste, da Stranger Things passando per il Signore degli Anelli, fino a Thunder Road Vendetta - facebook.com facebook