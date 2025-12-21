A volte Stranger Things lascia cadere un piccolo indizio che, a prima vista, sembra nient’altro che un dettaglio divertente o un easter egg. Poi, una volta che ti fermi a pensarci, ti rendi conto che in realtà è qualcosa di molto più grande. Se sei un fan della serie, stai seguendo l’ultima stagione e sei ossessionato dalle innumerevoli teorie che circolano su Internet, avrai sicuramente sentito parlare di quella che coinvolge Undici (Millie Bobby Brown), Kali (Linnea Berthelsen), Will (Noah Schnapp) e D&D. E la cosa interessante è che, a differenza di molte speculazioni azzardate che i fan amano ricavare da messaggi nascosti, questa è davvero in linea con la logica interna della serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stranger Things 5: ecco la teoria del D&D che potrebbe risolvere la serie

