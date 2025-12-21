Stramaccioni drastico su Dybala dopo la Juve | Credo non abbia più l’età per… Cosa ha detto
Stramaccioni drastico su Dybala dopo la Juve: «Credo non abbia più l’età per.». Cosa ha detto l’ex tecnico sull’attaccante argentino. La sconfitta della Roma all’Allianz Stadium contro la Juventus ha lasciato diversi spunti di riflessione, specialmente per quanto riguarda la gestione della fase offensiva giallorossa sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Al termine della gara, l’allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni ha offerto un’analisi lucida del momento vissuto dai capitolini, evidenziando un paradosso tattico che sembra ripetersi sistematicamente nei confronti di squadre di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
