Strage in Sudafrica | dieci vittime vicino a Johannesburg per una sparatoria

Una violenta sparatoria ha avuto luogo in un sobborgo a sud-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. L’attacco ha causato la morte di dieci persone e il ferimento di altre dieci, in un episodio che ha scosso la comunità locale. L’evento rappresenta un motivo di preoccupazione per la sicurezza nella regione. ABBONATI A DAYITALIANEWS

Attacco armato in un sobborgo a sud-ovest della città. Dieci persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite in una violenta sparatoria avvenuta in un sobborgo situato a circa 40 chilometri da Johannesburg, in Sudafrica. L'episodio è stato confermato nelle ultime ore dalle autorità locali. Secondo quanto comunicato dalla polizia, gli aggressori non sono ancora stati identificati e le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Vittime colpite casualmente in strada. La sparatoria si è verificata a Bekkersdal, un'area a sud-ovest della metropoli.

