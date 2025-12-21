Strage in Sudafrica | dieci vittime vicino a Johannesburg per una sparatoria

Una violenta sparatoria ha avuto luogo in un sobborgo a sud-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. L’attacco ha causato la morte di dieci persone e il ferimento di altre dieci, in un episodio che ha scosso la comunità locale. L’evento rappresenta un motivo di preoccupazione per la sicurezza nella regione. ABBONATI A DAYITALIANEWS

Attacco armato in un sobborgo a sud-ovest della città. Dieci persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite in una violenta sparatoria avvenuta in un sobborgo situato a circa 40 chilometri da Johannesburg, in Sudafrica. L'episodio è stato confermato nelle ultime ore dalle autorità locali. Secondo quanto comunicato dalla polizia, gli aggressori non sono ancora stati identificati e le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Vittime colpite casualmente in strada. La sparatoria si è verificata a Bekkersdal, un'area a sud-ovest della metropoli.

Sudafrica, sparatoria a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti in un bar, aggressori ancora ignoti - Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fuoco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di ... affaritaliani.it

Gruppo armato spara all'impazzata contro un bar nei sobborghi di Johannesburg: è strage - Il Sudafrica convive da anni con livelli elevati di criminalità e violenza armata: gli ultimi dati delle autorità parlano di una media di 63 omicidi al giorno ... today.it

