Strage di Bondi Beach la foto alterata di Arsen Ostrovsky in ospedale

Circola una foto di Arsen Ostrovsky, il sopravvissuto israeliano rimasto ferito durante l’attacco terroristico alla spiaggia di Bondi Beach, dove appare seduto in un letto d’ospedale, senza cerotti e ferite in testa. Secondo la narrazione associata allo scatto, l’assenza di segni evidenti di ferite dimostrerebbe che si tratti di un crisis actor e che l’attacco sia stato una messinscena. L’immagine, in realtà, risulta alterata. Per chi ha fretta. L’immagine è una versione modificata di una foto ufficiale pubblicata dall’ambasciata israeliana in Australia.. Nello scatto originale Ostrovsky indossa un evidente cerotto sulla testa. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage di Bondi Beach, la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto Leggi anche: Strage di Bondi Beach, il primo ministro australiano incontra in ospedale l’uomo che ha disarmato uno dei due killer – Video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Strage a Bondi Beach,15 morti nella sparatoria durante l'Hanukkah; Strage a Bondi Beach, i due killer sparano dal ponte e alla fine vengono colpiti: il video dall’alto. Strage di Bondi Beach, la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto - L'immagine presenta numerosi errori L'articolo Strage di Bondi Beach, la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto proviene da Open. msn.com

Il video della coppia uccisa a Bondi Beach dopo aver provato a disarmare uno degli attentatori - Bondi Beach, diffuso video shock: coppia tenta di fermare terrorista prima della strage, ma viene uccisa durante la colluttazione iniziale. blitzquotidiano.it

Sydney, strage a Bondi Beach: gli attentatori erano padre e figlio. “Avevano giurato fedeltà all’Isis” - Una delle spiagge più note di Sydney è stata teatro della sparatoria più sanguinosa degli ultimi trent'anni in Australia ... fanpage.it

STRAGE DOPO STRAGE Gaza non è Bondi Beach. La cronaca arriva come un referto stropicciato, senza titoli, senza rumore. #Gaza #Gazagenocide x.com

LaPresse. . Il silenzio di Bondi Beach: l'omaggio dei bagnini alle vittime della strage. Centinaia di guardaspiaggia si sono schierati guardando l'oceano a Sidney per ricordare le 15 persone uccise nell'attentato alla festa di Hanukkah. Sono gli stessi uomini e d facebook

