Strage di Bondi Beach il falso profilo Facebook dell’attentatore israeliano
Secondo una narrazione che circola online, l’attentato di Bondi Beach sarebbe stato «un’operazione del Mossad». Uno degli autori della strage, identificato come Naveed Akram, viene descritto come uno pseudonimo dietro cui si nasconderebbe un fantomatico David Cohen «ebreo israeliano sionista» ed «ex combattente dell’IDF». Come prova per sostenere l’accusa, viene mostrato uno screenshot di un presunto profilo Facebook, messo a confronto con la foto dell’attentatore reale per sostenere che si tratti del suo stesso account. In realtà, l’account non è mai esistito e lo screenshot è un’opera digitale. 🔗 Leggi su Open.online
