Secondo una narrazione che circola online, l’attentato di Bondi Beach sarebbe stato «un’operazione del Mossad». Uno degli autori della strage, identificato come Naveed Akram, viene descritto come uno pseudonimo dietro cui si nasconderebbe un fantomatico David Cohen «ebreo israeliano sionista» ed «ex combattente dell’IDF». Come prova per sostenere l’accusa, viene mostrato uno screenshot di un presunto profilo Facebook, messo a confronto con la foto dell’attentatore reale per sostenere che si tratti del suo stesso account. In realtà, l’account non è mai esistito e lo screenshot è un’opera digitale. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: 59 capi d’accusa, tra cui terrorismo e omicidio, per l’attentatore della strage di Bondi Beach

Leggi anche: Strage di Bondi Beach a Sidney: l'attentatore Naveed Akram accusato di terrorismo e 15 omicidi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Non è Ahmed el Ahmed ma Edward Crabtree»: così Grok ha diffuso fake news sull'attentato di Sydney; Strage di Bondi Beach, la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto; Tutti contro Grok: l'AI di Musk dice il falso sulla strage di Bondi Beach; Era solo un film: il complotto AI che nega la strage di Bondi Beach.

Strage di Bondi Beach, il falso profilo Facebook dell’attentatore “israeliano” - Lo screenshot che circola online è stato generato con l'AI L'articolo Strage di Bondi Beach, il falso profilo Facebook dell’attentatore “israeliano” proviene da Open. msn.com