È stato approvato ieri mattina un emendamento della Lega alla Finanziaria 2026 che prevede 4.000.000 di euro in due anni destinati alla manutenzione di strade e marciapiedi della città di Latina. Si tratta di 2.000.000 per il 2026 e 2.000.000 per il 2027.Un intervento che Massimiliano Carnevale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Strade e viabilità, in arrivo dal governo quattro milioni di euro per Latina

Leggi anche: Tarquinia lido: quasi 4 milioni di euro per strade, parcheggi, nuove fogne e viabilità

Leggi anche: Lavori stradali, in arrivo 3 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manutenzione strade. Oltre un milione in arrivo dal Governo per la Provincia - Un milione e 150mila euro da spalmare da oggi fino al 2029 è la somma che la Provincia di Pistoia ha ricevuto dal Governo per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale: un ... lanazione.it

La Fiamma Olimpica arriva a Napoli il 23 dicembre: modifiche alla viabilità e alle strade chiuse. - facebook.com facebook