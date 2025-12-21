Storie di chitarre e di confini un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il Mediterraneo
Arezzo, 21 dicembre 2025 – Domenica 28 dicembre alle 17.30 all'Associazione Culturale Francesco Sandrelli in via della repubblica 5 a Camucia verrà presentato: "Storie di chitarre e di confini", un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il Mediterraneo con Giulio Carlo Vecchini e Pietro Freddi con il contributo del cantautore Iuri MonAmour e della compagnia Ferrovie Cucovaz Giulio Carlo Vecchini liutaio cortonese racconta il suo progetto MARE DI MEZZO ovvero la costruzione di una chitarra elettrica con i legni dei barconi dei migranti arrivati a Lampedusa. Il progetto è stato sostenuto da moltissimi musicisti da Carlos Santana a Patty Smith e la chitarra è stata portata in udienza a Papa Francesco con un viaggio a piedi per la via Francigena da Siena da a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
