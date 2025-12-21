Arezzo, 21 dicembre 2025 – Domenica 28 dicembre alle 17.30 all'Associazione Culturale Francesco Sandrelli in via della repubblica 5 a Camucia verrà presentato: "Storie di chitarre e di confini", un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il Mediterraneo con Giulio Carlo Vecchini e Pietro Freddi con il contributo del cantautore Iuri MonAmour e della compagnia Ferrovie Cucovaz Giulio Carlo Vecchini liutaio cortonese racconta il suo progetto MARE DI MEZZO ovvero la costruzione di una chitarra elettrica con i legni dei barconi dei migranti arrivati a Lampedusa. Il progetto è stato sostenuto da moltissimi musicisti da Carlos Santana a Patty Smith e la chitarra è stata portata in udienza a Papa Francesco con un viaggio a piedi per la via Francigena da Siena da a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Storie di chitarre e di confini", un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il Mediterraneo

Leggi anche: Nuova tragedia nel Mediterraneo, i 45 migranti giunti a Lampedusa raccontano: "Dispersi 5 compagni di viaggio"

Leggi anche: Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il libro di Silvia Guidi “Verso casa, Controvento – Storie di viaggi, di donne, di forza e coraggio. Storie di naviganti e vagabondi, di migranti, di ferventi e poverelli. Storie di umanità”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Storie di chitarre e di confini", un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il Mediterraneo - 30 all'Associazione Culturale Francesco Sandrelli in via della repubblica 5 a Camucia ... lanazione.it