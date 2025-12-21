Pallone, drammi personali e storie di calciomercato: in una recente intervista al Corriere della Sera l’ex centrocampista dell’ Inter Fredy Guarin ha ripercorso alti e bassi della sua carriera. I problemi con l’alcool Nerazzurro dal 2012 al 2016 – arrivò dal Porto e se ne andò in Cina allo Shanghai sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Storie di calciomercato: l’Inter, lo scambio con Vucinic e il dramma di Fredy Guarin

Leggi anche: Guarin svela il retroscena di mercato: «Ecco com’è andata con lo scambio saltato tra e me Vucinic, l’Inter per me è famiglia ancora oggi»

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: intrecci di mercato con l’Inter. L’Arsenal offre lo scambio per David!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Massara spinge per portare a Roma Joshua Zirkzee. Il Manchester però starebbe frenando la trattativa perché non vorrebbe indebolire la rosa a gennaio. Il continuo lo trovate nelle storie #ASRoma #RomanewsEU #calciomercato #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook