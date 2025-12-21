A Prato, emergono nuovi elementi nelle indagini su una donna coinvolta in episodi di violenza. Dopo aver tentato di strangolare una donna 18 anni fa, questa persona è ora al centro di sospetti legati a casi recenti. Le autorità continuano ad approfondire la sua posizione, cercando di fare luce su eventuali ulteriori responsabilità. Stordita con la droga dello stupro. 18 anni fa strangolò un’altra donna, indagini su nuovi casi sospetti.

Prato, 21 dicembre 2025 – Aveva già tentato di strangolare una donna 18 anni fa dopo averla abbordata casualmente per un annuncio di lavoro. Riccardo Vannucchi, 59 anni, arrestato giovedì notte dai carabinieri con l’accusa di aver drogato e abusato di una sua collega di 24 anni, non sarebbe nuovo a questo tipo di episodi tanto che adesso la procura, diretta da Luca Tescaroili, sta indagando su altri casi sospetti. Il precedente. Vannucchi è un volto noto alla giustizia ed è stato più volte nel carcere della Dogaia. Il caso più grave risale al giugno 2007, quando fu arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona, furto, ricettazione e uso di documenti falsi: sette giorni prima, Vannucchi aveva fatto sparire una donna di 26 anni di Sesto Fiorentino, successivamente ritrovata in stato confusionale a Fucecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stordita con la droga dello stupro. 18 anni fa strangolò un’altra donna, indagini su nuovi casi sospetti

Leggi anche: Giovane stordita con la “droga dello stupro” messa nella minestra e violentata a Prato

Leggi anche: Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega: fermato . L’orrore ripreso dalle telecamere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stordita con la droga dello stupro. 18 anni fa strangolò un’altra donna, indagini su nuovi casi sospetti; Giovane stordita con la “droga dello stupro” messa nella minestra e violentata a Prato; Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega | fermato L’orrore ripreso dalle telecamere; Giovane stordita con la droga dello stupro messa nella minestra e violentata a Prato.

Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega: fermato. L’orrore ripreso dalle telecamere - Avrebbe sciolto la potente sostanza nella minestra per poi abusare di lei. msn.com