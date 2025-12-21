Nelle pieghe della manovra 2026 arriva una novità che riguarderà molti lavoratori. L'esame della legge di bilancio entra nel vivo in Senato e tra gli emendamenti che saranno votati nelle prossime ore ce n'è uno che potrebbe alleggerire la tassazione in busta paga sugli aumenti frutto di rinnovi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Stipendi con gli aumenti detassati fino a 35mila euro: cosa significa la proposta di Fratelli d'Italia in manovra

Leggi anche: Pensioni, salta anticipo con fondi complementari. Stipendi, detassati aumenti per redditi fino a 33mila euro: tutte le novità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Stipendi, aumenti detassati fino a 35 mila euro: cosa cambia con le novità previste dalla manovra; Stipendi con gli aumenti detassati fino a 33mila euro: cosa cambia con la manovra; Stipendi, detassati gli aumenti per redditi fino a 35mila euro: cosa cambia per privati e statali; Stipendi, aumenti del contratto detassati anche per redditi più alti. Le soglie e l'aliquota al 10%: chi è coinvolto.

Stipendi, aumenti detassati fino a 33mila euro: aliquota ridotta del 5%. Tagli per 10 milioni alla Rai - Dagli aumenti di stipendio detassati al taglio delle risorse per la Rai (10 milioni in meno nel 2026) e la riapertura dei termini del condono edilizio (diventato poi un ordine del giorno ... ilmessaggero.it